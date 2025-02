Aveva tranciato con delle tenaglie il braccialetto elettronico applicato per monitorare il rispetto del divieto di avvicinamento ai figli minori e alla moglie dopo episodi di violenza domestica di cui si sarebbe reso responsabile in passato. Per questo un uomo è stato arrestato, ieri sera, dai carabinieri di Thiesi.

I militari del paese, arrivati nell’abitazione dell’uomo dopo l’allarme arrivato della centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Sassari, hanno constatato effettivamente che l’uomo, verosimilmente per cercare di sottrarsi ai previsti controlli, aveva manomesso il braccialetto elettronico.

L’uomo è stato quindi rinchiuso nelle camere di sicurezza della Compagnia dei carabinieri di Bonorva, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto tenutasi oggi. Nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai figli minori e alla moglie con applicazione del braccialetto elettronico.