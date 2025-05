Motori arrugginiti, batterie esauste e chiazze di olio sul terreno. In un’area vasta quanto due campi da calcio, tra le campagne di Ozieri, il Corpo Forestale ha scoperto una distesa di veicoli abbandonati e rifiuti speciali, esposti alle intemperie e a diretto contatto con il suolo.

Uno scenario preoccupante per l’ambiente, al centro di un’operazione condotta il 30 aprile scorso dagli uomini della Stazione Forestale e di V.A. di Ozieri, insieme al NIPAF del Corpo Forestale di Sassari, su mandato della Procura della Repubblica di Sassari.

Il blitz ha portato al sequestro penale di due ampie aree, per un totale di circa 15.000 metri quadrati, un terzo dei quali di proprietà comunale, adibite a discarica abusiva di automezzi e rifiuti pericolosi. Le indagini, iniziate nel marzo 2025, hanno permesso di accertare l’accumulo irregolare di oltre 150 tra auto e carcasse di veicoli in un sito in uso a una ditta locale attiva nel settore del soccorso stradale.

Gli accertamenti, come spiegato dallo stesso Corpo Forestale, hanno messo in luce un quadro grave: i veicoli, in pessimo stato di conservazione, erano collocati direttamente sul terreno privo di impermeabilizzazione, favorendo la dispersione di sostanze inquinanti come oli esausti, liquidi di batterie, refrigeranti, benzina e gasolio.

Due persone, madre e figlio, titolari della ditta, sono ora indagate per inquinamento ambientale e occupazione abusiva di area pubblica. Le sanzioni previste per questi reati vanno dall’arresto da sei mesi a due anni, a un’ammenda compresa tra 2.600 e 26.000 euro.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli regionali che il Corpo Forestale sta intensificando per contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti.

“L’impegno per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica è costante – sottolineano dal Corpo Forestale – e passa anche attraverso la collaborazione con i cittadini.” Per questo viene ricordato che eventuali sospetti su reati ambientali possono essere segnalati al numero verde 1515, attivo 24 ore su 24.