Invece di fermarsi all'alt intimato dai Carabinieri, ha improvvisamente accelerato, cercando di sottrarsi al controllo e dando vita a un breve inseguimento tra le vie di Quartu Sant'Elena.

È accaduto nella notte, poco dopo la mezzanotte. Nello specifico, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena ha intimato l’alt a una Saab che procedeva lungo via dell’Autonomia Regionale Sarda.

La fuga, durata poche centinaia di metri, si è conclusa quando il giovane al volante, un ventiquattrenne disoccupato, residente a Quartu e già noto alle Forze dell’Ordine, ha perso il controllo dell’auto, che è uscita di strada terminando violentemente la propria corsa oltre la carreggiata.

I militari sono intervenuti immediatamente per soccorrere il giovane intrappolato nell’abitacolo. Vista la gravità della situazione, i Carabinieri hanno richiesto prontamente l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il conducente dalle lamiere, nonché del personale sanitario del 118 per le cure del caso.

Dopo le delicate operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il ragazzo è stato trasportato con urgenza presso l’ospedale "Brotzu" di Cagliari, dove gli sono state prestate le cure mediche necessarie.

Al termine delle verifiche svolte, i Carabinieri hanno proceduto a denunciare il 24enne per le numerose violazioni commesse, tra cui spicca la resistenza a pubblico ufficiale. Dagli accertamenti successivi, hanno spiegato i Carabinieri, è emerso anche il motivo per cui il giovane aveva tentato la fuga mettendo a repentaglio non solo la propria incolumità, ma anche quella di tutti gli utenti della strada: era alla guida nonostante la patente gli fosse stata sospesa a seguito di un precedente incidente causato lo scorso anno.