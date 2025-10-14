La donazione dell'Associazione Gianni Fresu per la Chirurgia pediatrica e neonatale e la Clinica pediatrica è stata completata con la consegna formale delle attrezzature. Grazie all'impegno di Salvatore Fresu e al supporto del Comune di Porto Torres e della Fondazione di Sardegna, sono stati raccolti 50mila euro per l'acquisto di strumentazioni cruciali per la chirurgia mini-invasiva neonatale e un rilevatore di vene, quest'ultimo essenziale per la Clinica pediatrica.

La Chirurgia pediatrica e neonatale ha già beneficiato in anticipo di parte degli strumenti donati, consentendo ai chirurghi di effettuare con successo un intervento urgente su una neonata di soli tre giorni. Gli specialisti hanno eseguito l'intervento in laparoscopia con la nuova strumentazione, realizzando tre piccoli fori nell'addome della piccola con grande precisione.

La giornata è stata caratterizzata da interventi salvavita sulle neonate e dai ringraziamenti per la significativa donazione, che ha reso possibili le prime complesse operazioni in video laparoscopia su neonati in Sardegna. La cerimonia di consegna si è svolta in presenza di importanti rappresentanti, inclusi Mario Carmine Palermo, Giuseppe Mascia, Massimo Mulas, Gianfranco Meloni e Patrizia Paschino.

La nuova attrezzatura permetterà alla Chirurgia pediatrica di condurre interventi in laparoscopia su neonati fin dal primo giorno di vita, mentre il rilevatore di vene professionale fornirà un supporto prezioso alla Clinica pediatrica per individuare con precisione le vene, riducendo al minimo il dolore durante le procedure mediche.