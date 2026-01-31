Il direttore generale Serafinangelo Ponti ha completato la governance dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari con le nomine di Alberto Mura come direttore amministrativo e Lucia Anna Mameli come direttrice sanitaria. La delibera n. 125 adottata il 30 gennaio ha confermato i due direttori, consolidando così la struttura della Direzione strategica che guiderà l'Aou nei prossimi tre anni. Si apre quindi una nuova fase di gestione incentrata sul potenziamento delle politiche di innovazione e umanizzazione delle cure.

"La sfida che si apre oggi – dichiara il direttore generale – è una sfida positiva e consapevole. Occorre rafforzare quanto costruito e proiettarlo verso nuove traiettorie di sviluppo. Innovazione organizzativa, investimenti tecnologici, integrazione con l’Università e centralità della persona saranno i pilastri del nostro mandato. Abbiamo una direzione sanitaria e amministrativa pienamente titolata a dare il proprio apporto nei prossimi anni, consolidando i processi avviati e accompagnando l’Azienda in un percorso di crescita e modernizzazione".

Alberto Mura ha assunto l'incarico di direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria il 18 giugno 2025. Precedentemente proveniente dal Comune di Sassari, dove ha ricoperto ruoli direttivi in settori quali Cultura e Turismo, Affari Generali, e Diritti sociali, inclusione e pari opportunità, oltre a coordinare l'ambito Plus. Con un'esperienza decennale nel campo della Sanità, ha ricoperto posizioni di rilievo come direttore del Servizio amministrativo e territoriale per i distretti dell'Asl 1 Sassari e direttore della Medicina convenzionata presso Ats Sardegna. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di responsabile Anticorruzione per Ats Sardegna.



"Assumiamo questo incarico – afferma il direttore amministrativo – nella consapevolezza della responsabilità che comporta garantire equilibrio economico, efficienza gestionale e trasparenza amministrativa. Proseguiremo nel rafforzamento dei processi interni, nella digitalizzazione e nell’innovazione dei servizi, sostenendo con strumenti adeguati l’attività clinica e assistenziale".

Dal mese di dicembre del 2023, Lucia Anna Mameli assume la posizione di direttrice sanitaria presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. Da dipendente dell'AOU di Sassari sin dal 2005, la dottoressa Mameli è specializzata in ematologia e ricopre il ruolo di responsabile della sezione dedicata alle Malattie della coagulazione.

"Il nostro impegno – sottolinea l Lucia Anna Mameli– sarà orientato alla qualità e alla sicurezza delle cure, ma anche all’umanizzazione dell’assistenza, elemento sempre più centrale nel rapporto con pazienti e familiari. Innovazione e continuità non sono concetti alternativi, ma complementari: consolidare quanto funziona per migliorare ciò che può essere ulteriormente sviluppato. La dimensione umana del percorso di cura resta il cuore della nostra azione".

La recente strategia aziendale sarà implementata in stretta collaborazione con i professionisti della salute, il personale amministrativo e tecnico, i sindacati e l'Università degli Studi di Sassari, al fine di potenziare il ruolo preminente dell'Aou come centro di eccellenza sanitaria per la zona e l'intera regione.