Paura nella notte in località Li Tricceddi ad Arzachena, dove un chiosco bar in fase di allestimento per la prossima stagione estiva, è stato completamente distrutto da un incendio.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena che, supportati da un'autobotte proveniente da Olbia, hanno operato fino alle prime ore del mattino.

Attualmente sono in corso accertamenti sulle cause dell'incendio. Durante l'operazione di soccorso erano presenti anche i Carabinieri di Palau e di Porto Cervo.