Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 02:15, la sala operativa dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio di grandi dimensioni in località Rudalza, vicino a Porto Rotondo. Le fiamme, che si sono sviluppate all’interno e all’esterno di un noto cantiere nautico, hanno richiesto l’intervento di diverse squadre, tra cui due da Olbia, una da Arzachena e un mezzo aeroportuale per i rifornimenti idrici.

L’incendio ha provocato ingenti danni: un yacht di circa 20 metri, numerosi gommoni di varie dimensioni, un camion gru e un furgone sono stati completamente distrutti. La struttura del capannone, colpita dal violento calore, è collassata ed è ora inagibile.

Sul posto, il funzionario di guardia ha coordinato le operazioni, mantenendo stretti contatti con il comandante provinciale, Ing. Antonio Giordano. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude un malfunzionamento dell’impianto elettrico come possibile origine del rogo.

