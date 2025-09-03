PHOTO
Grazie ai lavori su più turni decisi dall’Egas, fin da ieri sera Abbanoa ha ripristinato l’erogazione dell’acqua nei 10 comuni del Sassarese coinvolti nell’intervento di interconnessione tra l’invaso del Tempo e il potabilizzatore del Bidighinzu, finanziato con fondi regionali. L’intervento era necessario per affrontare l’emergenza idrica nel nord-ovest della Sardegna. I disagi per i cittadini, che ieri erano rimasti senza acqua per diverse ore e avevano dovuto rifornirsi tramite cisterne e autobotti, sono terminati con 24 ore di anticipo rispetto al programma iniziale.
Lo scopo dell’intervento, spiega la Regione, "è quello di integrare i fondi Pnrr (circa 66 milioni di euro) volti al rifacimento dei tratti più compromessi degli acquedotti Coghinas 1 e Coghinas 2, adattando alcune lavorazioni alla persistente emergenza idrica, in modo da attenuare i possibili temporanei disservizi durante le attività. Allo stesso tempo sono state avviate le interlocuzioni con i Ministeri competenti per il reperimento dei fondi necessari al completo rifacimento degli acquedotti, realizzati oltre 50 anni fa."
"Il completamento dei lavori avviati - sottolinea l'assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu -, previsto per marzo 2026, consentirà di potenziare e rendere più stabile l'approvvigionamento idrico civile dell'area vasta di Sassari, Alghero e dei paesi limitrofi, oltre che permettere un sostanziale contributo all'approvvigionamento per fini irrigui delle aree della Nurra, oggi soggette a pesanti restrizioni dovute alla siccità".