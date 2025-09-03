Il Corpo forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio in agro del Comune di San Nicolò D'Arcidano, nella località Coddu Narbonis.

L’intervento viene supportato da un elicottero regionale proveniente dalla base operativa di Fenosu.

Sul posto, le operazioni sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento), appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Marrubiu. L’obiettivo è contenere le fiamme e limitare i danni alla vegetazione circostante.