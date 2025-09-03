Oggi, intorno alle 11:15, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Abbasanta sono intervenuti sulla SS131, al Km 129.2 in direzione Sassari, a Norbello, per un incidente stradale.

Una Fiat Punto, con a bordo due uomini, ha urtato il guard rail per cause ancora in corso di accertamento. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, garantendo che non vi fossero ulteriori rischi per gli automobilisti. I due occupanti della vettura sono stati soccorsi dal personale sanitario di due ambulanze.

Sul posto era presente anche il personale delle forze dell'ordine.