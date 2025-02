La stagione dei grandi concerti nella Riviera del Corallo si arricchisce con l’annuncio di Fabri Fibra, che si esibirà ad Alghero nel cartellone degli eventi organizzati dalla Fondazione Alghero. Il celebre rapper si aggiunge a un calendario già di alto livello, che include artisti come Brunori SAS, Cristiano De André con il tour De André canta De André e Alpha.

“Ci sono ancora grandi nomi in arrivo – spiega Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero – ma per ora non possono essere ufficializzati prima che gli stessi artisti annuncino i rispettivi tour”. L’organizzazione è affidata alla Fondazione, con il supporto di Elisa Finetti e Roberto Fiori (membri del Cda), e in collaborazione con l’Assessore Regionale del Turismo, Franco Cuccureddu.

Eventi per la destagionalizzazione: Carnevale, Settimana Santa e sport di livello internazionale

L’obiettivo della Fondazione è valorizzare Alghero tutto l’anno, puntando su eventi di richiamo non solo nella stagione estiva. “Il nostro Carnevale sarà promosso a livello regionale con passaggi televisivi e affissioni nelle maggiori città sarde”, sottolinea Porcu. Per la prima volta, grazie alla partecipazione al bando per il Carnevale, si punta a ottenere 45.000 euro di finanziamenti regionali, parte dei quali sarà destinata al marketing internazionale. “Vogliamo fare del Carraixali il più importante carnevale per bambini in Sardegna, sfruttando il fatto che segue il Carnevale Ambrosiano”.

Anche la Settimana Santa sarà un appuntamento strategico per il turismo, con la partecipazione a un bando dell’Assessorato Regionale al Turismo per ottenere altri 45.000 euro, destinati a promuovere l’evento nei territori collegati con l’aeroporto di Alghero.

Alghero capitale dello sport: a maggio il World Triathlon Championship Series

Tra le manifestazioni in programma spicca il World Triathlon Championship Series, che a fine maggio porterà in città 400 atleti da tutto il mondo per una competizione internazionale che si svolgerà nello scenario naturale unico di Alghero.

Inoltre, Fondazione e Comune parteciperanno ai Bandi per Sant Joan e per i Grandi Eventi, con possibilità di ottenere fino a 300.000 euro di finanziamento regionale, puntando a destagionalizzare e creare attrattive per visitatori anche nei mesi di ottobre, novembre, febbraio e marzo.

Nuove produzioni: Comedy Night e Musical Walt Disney

Per la prima volta, la Fondazione Alghero auto-produrrà due eventi: Comedy Night, con gli artisti di Colorado e Zelig e Musical Walt Disney, dedicato ai bambini, che sarà lanciato il giorno della sfilata di Carnevale.

“L’obiettivo è costruire un calendario di qualità, identità, cultura e spettacolo”, conclude Porcu, sottolineando che la Fondazione sta lavorando con il contributo delle associazioni locali per una programmazione sempre più ambiziosa. “Vogliamo dare ad Alghero un orizzonte più ampio, valorizzando le enormi potenzialità della città per guardare oltre l’estate. Contiamo di centrare questo obiettivo con la collaborazione di tutti”.