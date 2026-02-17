Un grave incidente si è verificato nella notte dello scorso 15 febbraio lungo la Strada Statale 131, nel territorio comunale di Muros, in provincia di Sassari, dove un veicolo ha investito un gregge causando la morte di 22 pecore. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

A seguito dei numerosi messaggi e delle richieste di chiarimento pervenute nelle ore successive all’accaduto, il sindaco di Muros, Federico Tolu, è intervenuto con una nota ufficiale per precisare la posizione dell’Amministrazione comunale.

"Con riferimento al grave incidente verificatosi nella notte del 15 febbraio scorso nel territorio di Muros, lungo la Strada Statale 131, che ha causato la morte di 22 pecore, l’amministrazione comunale interviene per fornire alcune precisazioni alla luce dei numerosi messaggi e richieste di chiarimento pervenuti in queste ore", ha scritto il sindaco Tolu in una nota.

"L’Amministrazione - prosegue il primo cittadino - sottolinea che il Comune non ha alcuna competenza in merito alla gestione e alla messa in sicurezza della strada statale, trattandosi di un’infrastruttura che non rientra nelle responsabilità dell’ente locale".

" Le cause dell’incidente sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto - spiega ancora Federico Tolu - che si ringraziano per il lavoro che stanno svolgendo con professionalità e tempestività. In relazione alle richieste di installazione di recinzioni lungo i confini tra la carreggiata e le aree rurali circostanti, si evidenzia che un intervento di tale portata risulterebbe impraticabile sia sotto il profilo economico sia per ragioni di carattere logistico".

"Nel nostro Paese, e in particolare in Sardegna, la pratica della transumanza affonda le proprie radici in una tradizione antica e profondamente legata alla cultura del territorio - scrive il primo cittadino -. Tuttavia, si richiama l’attenzione sulla necessità di una vigilanza costante da parte dei proprietari dei greggi, ai quali spetta l’obbligo di custodia e di controllo degli animali, evitando il transito degli stessi in assenza di adeguata sorveglianza, come previsto dal Codice della Strada".

"L’Amministrazione - conclude - esprime sollievo per il fatto che, nonostante la gravità dell’accaduto, nessun automobilista sia rimasto ferito, ribadendo la fiducia nel lavoro degli organi competenti per l’accertamento delle responsabilità".

L’episodio ha riacceso quindi il dibattito sulla sicurezza lungo le principali arterie viarie dell’Isola e sulla convivenza tra traffico automobilistico e attività pastorali, in un territorio dove l’allevamento rappresenta ancora un settore centrale dell’economia e dell’identità locale. Gli sviluppi dell’inchiesta chiariranno eventuali profili di responsabilità e le possibili misure da adottare per prevenire nuovi incidenti.