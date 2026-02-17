Durante il pomeriggio di oggi, martedì 17 febbraio, si è svolta una manifestazione di fronte all'ingresso della raffineria Saras di Sarroch contro l'approdo di una petroliera proveniente dal Venezuela e diretta verso Israele.

L'evento ha visto la partecipazione di varie associazioni e movimenti, tra cui Usb e A Foras, che hanno esibito bandiere palestinesi in segno di solidarietà. "In quanto sarde e sardi - si legge in un comunicato di A Foras - siamo legati a doppio filo con i popoli venezuelano, cubano e palestinese, che vengono assediati e massacrati ogni giorno dagli stessi padroni imperialisti, ed è nostro dovere in questo momento essere solidali con loro, opponendoci alla complicità della Saras con l'economia del genocidio e con l'oppressione dei popoli".

Secondo quanto riferiscono i manifestanti, la petroliera Poliegos trasporta un milione di barili di crudo venezuelano: 800mila sono destinati alla Saras, gli altri 200mila sono diretti ad Haifa. Slogan della manifestazione è stato: "Non una goccia di petrolio per Israele".