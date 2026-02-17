A Ostuni, un povero gatto è stato sparato con una pistola a piombini nei giorni scorsi. La terribile notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno proprio oggi, 17 febbraio, in cui si celebra la Festa Nazionale del gatto.

Il piccolo micio, come informa il quotidiano, è stato immediatamente soccorso e portato in una clinica veterinaria che ha reso pubblica la storia con tanto di foto tenerissime.

I colpi hanno perforato la parete addominale, la milza, poi asportata durante un complicato intervento, e l'intestino del gatto a cui è stato dato il nome Dyson. Il micio, grazie alle cure amorevoli e alla professionalità dei veterinari, si sta fortunatamente riprendendo.

Sempre come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, la Polizia ha avviato un'indagine per risalire ai responsabili.

Numerosi sono stati i messaggi sui social media che hanno condannato il recente incidente e ringraziato il personale veterinario responsabile delle cure prestate al gattino, appartenente a una colonia felina.

Oggi, 17 febbraio, si celebra la Festa Nazionale del gatto

Alessandra Leo
