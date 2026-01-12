Durante la mattinata di oggi, lunedì 12 gennaio, a Quartucciu, i Carabinieri della Stazione di Selargius, insieme al personale specializzato del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Cagliari, sono intervenuti in Piazza Parrocchia dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 riguardante un presunto ordigno bellico.



Una volta arrivati sul luogo, i militari hanno individuato una bomba da mortaio calibro 45 modello 35 appoggiata su un muretto lungo un viale pedonale. Per garantire la massima sicurezza per la popolazione e gli operatori, l'area è stata subito isolata e messa in sicurezza per consentire agli artificieri di effettuare i controlli necessari.



Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e della Prefettura di Cagliari, l'ordigno è stato rimosso e messo in sicurezza in attesa delle successive operazioni di brillamento in un luogo appropriato, a cura del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Cagliari. Nessuno è rimasto ferito durante l'intervento e non ci sono state conseguenze per le persone presenti. Attualmente sono in corso ulteriori indagini per comprendere le circostanze del ritrovamento.



Questo episodio dimostra l'impegno costante dell'Arma dei Carabinieri nel presidiare il territorio e garantire la sicurezza pubblica con interventi rapidi e coordinati per prevenire situazioni di pericolo potenziale e tutelare la comunità. Questo conferma l'attenzione e la professionalità dedicate quotidianamente alla protezione dei cittadini.