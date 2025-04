Martedì 15 aprile l’Ente acque della Sardegna eseguirà un nuovo intervento di manutenzione straordinaria sull’acquedotto Coghinas 2, che rifornisce i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (per Sassari, Porto Torres e Stintino), Castelsardo (anche per Tergu) e, da circa un mese, Pedra Majore (Valledoria, Badesi, Santa Maria Coghinas, Viddalba e Trinità d’Agultu), attualmente scollegato dal Coghinas 1 per lavori. I lavori dureranno 36 ore, fino a mezzogiorno di mercoledì 16.

Abbanoa ha predisposto un piano per gestire le scorte e il ripristino dell’erogazione. A Sassari, nei quartieri alimentati da Truncu Reale, l’erogazione sarà interrotta dalle 00 di martedì alle 15 di mercoledì. Nelle zone servite da Monte Fiocca, l’acqua sarà garantita h24. In altri quartieri (come Luna e Sole, Prunizzedda, Monte Rosello Alto) previste chiusure notturne.

A Porto Torres l’acqua sarà sospesa dalle 6 alle 24 di martedì. A Stintino, stop dalle 14 di martedì alle 15 di mercoledì a Pozzo San Nicola e campagne. A Castelsardo l’erogazione sarà interrotta da mezzanotte di martedì fino alle 15 del giorno successivo. A Valledoria, Santa Maria Coghinas, Badesi e Trinità d’Agultu, stop dalle 16 di martedì alle 15 di mercoledì.

Attivi i servizi sostitutivi con autobotti nelle località coinvolte.