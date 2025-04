Dal Brotzu arriva la notizia che nessuno avrebbe voluto mai leggere o sentire: Asia Loddo, la giovane di 16 anni di Quartu finita in ospedale dopo un grave incidente in scooter, non ce l’ha fatta.

L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì scorso in viale Marconi, nel tratto di Is Pontis Paris. Asia era in sella allo scooter con una sua amica quando, ad un certo punto, il mezzo avrebbe sbandato e le due ragazze sono rovinosamente cadute sull’asfalto.

Ad avere la peggio proprio Asia che, all’arrivo dei soccorsi, non era cosciente. Immediati i soccorsi e il successivo ricovero nel reparto di Rianimazione del Brotzu, dove i medici hanno fatto di tutto per cercare di salvarla. Le speranze, però, si sono spente in queste ore. Asia non ce l’ha fatta.