Nella giornata di oggi ad Alghero, presso la sala Conferenze "Lo Quater", si è svolto il seminario dal titolo "Dipendenze Giovanili", incentrato sull'uso delle sostanze stupefacenti, alla presenza degli alunni delle locali scuole superiori.

All'incontro hanno partecipato come relatori il dirigente generale della Polizia, Antonio Pignataro, ex direttore della direzione centrale dei Servizi Antidroga, Gian Mario Fois, psichiatra e dirigente medico della Polizia di Stato in quiescenza, e don Antonio Coluccia, sacerdote conosciuto per il suo impegno contro le dipendenze ed il disagio giovanile.

Al seminario hanno presenziato anche il questore della provincia di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, e il vice questore Mario Deidda, dirigente del commissariato di Alghero.