Nuovo appuntamento a Sassari con la microchippatura gratuita dei cani, in programma martedì 28 aprile dalle 9 alle 11 nei locali dell’ex circoscrizione di via Poligono. L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Sassari, attraverso la Struttura Complessa Randagismo e Anagrafe Animale da Compagnia, insieme al settore Ambiente del Comune, nell’ambito delle attività di contrasto al randagismo.

Non è prevista prenotazione: saranno accolti fino a 40 cani in base all’ordine di arrivo, con priorità per residenti e domiciliati nel territorio comunale. Gli animali dovranno presentarsi in buone condizioni igieniche, senza pulci, zecche o altri parassiti, mentre per quelli di taglia grande o con possibili comportamenti aggressivi sarà obbligatoria la museruola.

I proprietari dovranno portare con sé documento di identità, codice fiscale e la scheda anagrafica canina, disponibile sul sito del Comune nella sezione Ambiente, già compilata nella parte dedicata. Per gestire al meglio le richieste, ogni persona potrà far registrare fino a un massimo di quattro cani; eventuali ulteriori animali saranno presi in carico solo in caso di disponibilità residua.

Il microchip, dispositivo obbligatorio per legge, permette di identificare l’animale e il suo proprietario, facilitando il ritrovamento in caso di smarrimento o furto.