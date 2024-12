L'Avis Provinciale di Sassari ha annunciato i nomi dei trenta studenti-donatori di sangue premiati con assegni di merito del valore di 250 euro ciascuno. Sono giovani meritevoli che si sono diplomati a luglio scorso e hanno dimostrato non solo eccellenza accademica, ma anche un forte senso di responsabilità sociale.

Gli assegni sono stati assegnati dall’Avis Provinciale di Sassari attraverso il bando di concorso voluto dall’Avis Regionale per i maturandi degli istituti superiori della provincia.

La classifica vede al primo posto, con il punteggio di 120, il 19enne Claudio Murgia, diplomato all’Istituto Angelo Roth di Alghero, che in un anno ha effettuato ben 4 donazioni. Seguito da vicino da Alice Martinez, diplomata al Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero, e Giuseppe Fozzi, diplomato all'Istituto IPSAR algherese, con punteggi rispettivamente di 119 e 115.

La graduatoria è data dal punteggio che si ottiene sommando al voto di diploma (la lode viene conteggiata ulteriori 5 punti), 5 punti per i ragazzi e 7 punti per le ragazze per ogni donazione effettuata nel periodo dal 1/09/2023 al 31/08/2024.

Il presidente dell'Avis Regionale, Vincenzo Dore, ha sottolineato l'importanza di incoraggiare i giovani a continuare a donare sangue e plasma, evidenziando che la Sardegna è la regione con il più alto tasso di donazioni giovanili. Mentre il presidente dell'Avis Provinciale, Antonio Dettori, ha espresso soddisfazione per la risposta positiva degli studenti, rimarcando il peso di mantenere viva l'attività dei vari progetti promossi dall'Avis nelle scuole per sensibilizzare i giovani sull'essenzialità della donazione e per sostenere concretamente queste iniziative di rilevanza sociale.

La cerimonia di consegna degli assegni di merito si terrà al Teatro comunale di Sassari sabato 28, alle 17:30, prima dello spettacolo per bambini con Lucilla, organizzato sempre dell’Avis.

I PREMIATI

L’elenco dei 30 vincitori degli assegni di merito riservati agli studenti soci dell’Avis Provinciale di Sassari: Claudio Murgia (Alghero); Alice Martinez (Alghero); Giuseppe Fozzi (Alghero); Irene Piras (Alghero); Anna Pinna (Alghero); Alessia Dore (Alghero); Aurora Marras (Alghero); Matteo Manca (Sassari); Albero Gaio (Sassari); Alissia Manunta (Porto Torres); Ilaria Sau (Alghero); Samuela Marras (Alghero); Roberto Ligios (Sassari); Marta Iacomino (Alghero); Riccardo Canu (Alghero); Luca Dessanti (Nulvi); Aurora Sira Carta (Ittiri); Mirko Cecconello (Alghero); Liviano Giuseppe Loi (Alghero); Greta Anna Pais (Alghero); Michele Cadeddu (Alghero); Ileana Diez (Alghero); Mattia Pulina (Alghero); Antonio Di Liberto (Alghero); Federico Cavallero (Alghero); Luca Cadeddu (Alghero); Monica Sogos (Alghero); Melania Marrosu (Alghero); Gianluca Cogoni (Alghero); Pierpaolo Piredda (Alghero.