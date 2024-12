Intervento dei Vigili del fuoco del Comando Di Cagliari per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'autovettura, che, per cause ancora da accertare, è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica in viale Poetto, all'altezza di Marina Piccola.

Il conducente è stato estratto dalle lamiere e affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto era presente anche il personale della Polizia locale di Cagliari per i rilievi stradali.