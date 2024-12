La siccità ha colpito pesantemente l'invaso del Bidighinzu nel territorio di Bessude, come riportato dai dati dell'Autorità di Bacino della Regione, che indicano una disponibilità del 2,61% rispetto alla capienza massima al 30 novembre, in netto calo rispetto al 16,07% registrato a ottobre.

Abbanoa ha comunicato che l'Enas ha attivato l'interconnessione dall'invaso del Temo a Monteleone Rocca Doria, entrambi alle prese con la scarsità d'acqua. Di conseguenza, la fornitura di acqua grezza per il potabilizzatore Abbanoa del Bidighinzu è stata ridotta da 460 a 390 litri al secondo, comportando la necessità di regolazioni immediate nell'acquedotto per gestire al meglio la quantità d'acqua potabile disponibile.

Gli abitanti dei quartieri serviti dal serbatoio di via Milano dovranno affrontare delle chiusure notturne di 6 ore ogni due giorni, con inizio dalle 24 alle 6 della mattina successiva, a partire da stasera. Tale misura sarà applicata anche nelle notti di domenica 22, martedì 24, giovedì 26 e sabato 28 dicembre, al fine di garantire una gestione ottimale della limitata risorsa idrica disponibile.