La squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Siniscola è stata impegnata durante la scorsa notte in due interventi per l'incendio di autovetture.

Il primo, in via Migliorisi a Siniscola, ha visto coinvolto tre autovetture, mentre il secondo, in via Roma, ha visto coinvolto un furgone.

La squadra ha lavorato per l’estinzione del rogo e per la messa in sicurezza del sito a margine della quale sono stati effettuati i primi rilievi per la quale non si escluderebbe l’origine dolosa.

Sul posto sono intervenuti anche Polizia e Carabinieri.