La tragica storia di Francesca Deidda, la donna di 42 anni scomparsa da San Sperate e successivamente trovata uccisa nelle campagne tra Sinnai e San Vito, continua a suscitare angoscia e dolore nella sua famiglia.

Il fratello, Andrea, ha espresso il suo turbamento nel sapere che sua sorella era pienamente consapevole della sua imminente fine: "Mi angoscia sapere che mia sorella era lucida e ha capito che stava per morire". Dopo aver appreso i dettagli dell'autopsia che ha rivelato che Francesca non era addormentata al momento dell'aggressione ma ha cercato di difendersi, Andrea si è aperto con il suo avvocato Gianfranco Piscitelli. La notizia che Francesca ha lottato per la sua vita prima di essere brutalmente uccisa dal marito, Igor Sollai, ha profondamente colpito l'uomo, che ammette che sarebbe stato più facile da accettare se la donna fosse stata sorpresa nel sonno.

Gli esiti degli accertamenti medici condotti dall'anatomopatologa Giulia Caccia confermano che Francesca ha tentato di difendersi dalle otto martellate inflitte dal marito, che l'hanno portata alla morte.