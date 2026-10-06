Mandas apre le porte al turismo internazionale. Per la prima volta nella storia del paese, una comitiva di circa 40 turisti provenienti dagli Stati Uniti è arrivata nella mattina di oggi, martedì 6 ottobre 2026, nel centro del Ducato per conoscere il territorio, le sue tradizioni, il patrimonio culturale e le produzioni locali.

Una giornata che rappresenta per Mandas un’importante occasione di promozione e un ulteriore passo verso lo sviluppo di un’offerta turistica rivolta anche ai visitatori stranieri. Il programma prevede infatti la visita ai musei, la scoperta delle realtà produttive del territorio e un momento conviviale in paese.

A esprimere soddisfazione è il sindaco Umberto Oppus, che guarda con interesse alle nuove opportunità che si stanno aprendo per il paese, "Come non essere soddisfatti. Da oggi iniziamo una collaborazione per offrire ai turisti di tutto il mondo suggestioni uniche e sapori antichi nel paese del Ducato - afferma il primo cittadino ai nostri microfoni -. Mandas ha avuto oggi il piacere di avere, per la prima volta nella storia, una comitiva di 40 turisti provenienti dagli Stati Uniti in visita ai nostri musei, ad assaggiare prodotti del territorio, a mangiare in un nostro locale e così via".

Un’iniziativa che, secondo il sindaco, può contribuire a creare nuove occasioni di crescita per il paese e per le attività locali, "Sono pienamente soddisfatto per le nuove opportunità che si stanno sviluppando", conclude con entusiasmo il primo cittadino.

L’obiettivo è quello di far conoscere Mandas oltre i confini dell’Isola, puntando sulle peculiarità di un piccolo centro capace di unire storia, cultura, tradizioni ed enogastronomia. L’arrivo dei visitatori dagli Stati Uniti rappresenta così un primo importante segnale di apertura verso un turismo sempre più internazionale e interessato a scoprire anche i luoghi meno conosciuti della Sardegna.