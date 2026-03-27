Arriva a Cagliari la campagna nazionale “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”, promossa da Anci e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Su proposta dell’assessora Giulia Andreozzi, il Comune ha aderito all’iniziativa che punta a sensibilizzare e informare sul contrasto alla violenza maschile contro le donne.

La campagna accompagnerà tutto il 2026, anno simbolico che coincide con l’ottantesimo anniversario della Repubblica e del diritto di voto alle donne. Un messaggio chiaro: le istituzioni non intendono arretrare né arrendersi davanti a questo fenomeno. A rappresentarlo sarà una bandiera esposta nel Municipio, segno visibile di impegno, identità e presenza pubblica.

Dal Palazzo alla città, il progetto si intreccia con le attività già in corso sul territorio, a partire dal calendario condiviso “Feminas”, che coinvolge associazioni e scuole cittadine, con studenti e studentesse in prima linea nelle iniziative di sensibilizzazione.

L’identità visiva della campagna, realizzata da AnciComunicare, sarà comune a tutti i Comuni aderenti: il colore scelto è il rosso-arancione, richiamo all’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 dedicato alla parità di genere e all’autodeterminazione femminile. Tra le azioni previste, anche la diffusione di bandiere e materiali come t-shirt, shopper e bandane, per rendere il messaggio sempre più riconoscibile e capillare sul territorio.