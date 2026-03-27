Prosegue anche in provincia di Nuoro il piano di Poste Italiane per la mobilità sostenibile: a Oliena sono state attivate due nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, installate nell’area esterna dell’ufficio postale e accessibili a tutti i cittadini, anche non clienti, 24 ore su 24. Le strutture permettono fino a quattro ricariche contemporanee e sono utilizzabili secondo le condizioni del gestore esterno.

L’intervento rientra nel progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali”, con cui l’azienda punta a rafforzare la coesione economica e sociale nei comuni sotto i 15mila abitanti, offrendo servizi aggiuntivi e incentivando nuove forme di mobilità.

Nel territorio nuorese il programma è già in fase avanzata: oltre alle colonnine attive a Oliena, sono state installate e predisposte per la prossima attivazione altre 11 infrastrutture in otto diversi centri, per un totale complessivo di 22 punti di ricarica.

Il progetto prevede la collaborazione tra Poste Italiane e le amministrazioni locali attraverso specifici protocolli d’intesa, che consentono ai Comuni di mettere a disposizione spazi senza costi, ampliando così i servizi per residenti e turisti.

A livello nazionale, l’obiettivo è ambizioso: entro il 2026 Poste Italiane punta ad attivare 10mila punti di ricarica, tra soluzioni Quick e FAST, nei pressi degli uffici postali e nei parcheggi pubblici o aziendali. Un’infrastruttura pensata per sostenere la diffusione dei veicoli elettrici e accompagnare la transizione energetica.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Gruppo verso la sostenibilità, con investimenti nelle energie rinnovabili e nella trasformazione della flotta aziendale, confermando il ruolo di Poste come attore attivo nello sviluppo dei territori.