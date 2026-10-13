Possibili cali di pressione e temporanee interruzioni dell'acqua da domani, mercoledì 14 ottobre, in cinque comuni della Gallura per un intervento di manutenzione programmato da Abbanoa nel potabilizzatore di Pischinaccia, a Tempio Pausania.

I tecnici del gestore idrico eseguiranno un bypass per collegare la linea adduttrice proveniente da Pattada alla condotta alimentata dal nuovo impianto di potabilizzazione. In programma anche la riparazione della condotta tra il partitore di Monte Muvri e quello di Pischinaccia, dove oggi è stata individuata una perdita.

Per consentire i lavori, il flusso dell'acqua sull'addutrice di Monte Muvri, che rifornisce l'acquedotto di Tempio, sarà sospeso dalle 10 di mercoledì alle 6 di giovedì 15 ottobre.

A Tempio Pausania i disagi potranno proseguire fino alle 7 di giovedì, mentre a Nuchis e all'ospedale Dettori sono previsti soltanto eventuali cali di pressione. Ad Aggius la sospensione è prevista dalle 10 di domani alle 6 di giovedì, a Luras fino alle 7.30. A Calangianus e Bortigiadas potrebbero invece verificarsi cali di pressione.

Il ritorno alla normalità del servizio idrico è previsto entro le 9 di giovedì 15 ottobre.