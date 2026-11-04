Una donna di 86 anni è stata aggredita e rapinata nella propria abitazione nel quartiere di Sant'Orsola, alla periferia di Sassari. L'irruzione è avvenuta intorno alle 6 del mattino, quando un gruppo di malviventi ha fatto accesso alla casa di via Sette Fratelli dopo aver forzato una finestra.

L'anziana si trovava ancora a letto quando uno dei componenti della banda l'ha raggiunta nella camera da letto. La donna sarebbe stata strattonata e trascinata per i capelli, quindi costretta a consegnare il denaro e i gioielli custoditi nell'abitazione.

Una volta ottenuto il bottino, i rapinatori si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. È stata la stessa vittima, dopo l'aggressione, a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione volanti e della Squadra mobile, che hanno trovato l'86enne con escoriazioni alle braccia e contusioni in diverse parti del corpo.

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili della rapina. Al vaglio anche le modalità con cui i malviventi sono riusciti a introdursi nell'abitazione e a fuggire con il bottino.