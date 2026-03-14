La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha visitato nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo, lo stabilimento della 3A di Arborea. Accompagnata dai consiglieri regionali del territorio Antonio Solinas e Alessandro Solinas, e dalla sindaca di Arborea, Manuela Pintus, e guidata dal presidente della 3A, Remigio Sequi, e dal direttore vendite, Mario Landriscina, la presidente ha iniziato la visita con un percorso all’interno dell’impianto produttivo, dove ha potuto vedere da vicino le linee di produzione e le tecnologie introdotte dall’azienda negli ultimi anni.

A seguire si è tenuto un incontro con gli imprenditori e i produttori del sistema Arborea, dedicato alle prospettive di sviluppo del comparto.

“Sono venuta in visita nella vostra azienda sei anni fa. Oggi ho trovato una realtà completamente diversa, che ha saputo investire e trasformarsi in profondità” ha dichiarato la Presidente Todde. “I prodotti Arborea hanno raggiunto i mercati nazionali e vengono promossi dalla grande distribuzione anche fuori dalla Sardegna. Questo dimostra che non parliamo solo di un prodotto per i sardi, ma di un’eccellenza che compete e si afferma”.

Nel confronto il presidente della 3A, Sequi, ha illustrato i numeri che hanno portato alla crescita negli ultimi anni: 146 aziende agricole associate, 368 dipendenti negli stabilimenti di Arborea (Oristano), Roverè della Luna (Trento) e nei centri distributivi. Nel 2024 la Cooperativa ha registrato una produzione complessiva di circa 191 milioni di litri di latte, mentre il fatturato nel 2024 è stato di 244,5 milioni di euro, in crescita rispetto al 2023, quando il fatturato era di 232,1 milioni.

Durante l’incontro sono stati affrontati i temi della competitività, a partire dagli svantaggi strutturali legati alla condizione insulare, che pesano in particolare sui costi della logistica e dell’energia. “Ogni volta che si verifica una tensione geopolitica, la Sardegna ne paga immediatamente le conseguenze sul fronte dei trasporti”, ha sottolineato Todde. “Per questo stiamo lavorando a una misura regionale sulla logistica e investendo sull’autoproduzione energetica, per rendere le nostre imprese meno esposte alle oscillazioni di mercato”.

La presidente ha poi affrontato il tema dell’accesso agli strumenti di sostegno per una realtà come la 3A, che ha natura industriale ma opera all’interno di una filiera agricola. “Dobbiamo ragionare in modo complessivo e non con un solo interlocutore. Contratti di filiera e strumenti di sviluppo devono essere resi accessibili anche a un contesto come il vostro, dove la dimensione industriale e quella agricola convivono. Serve armonizzare gli strumenti, perché oggi alcuni sono disponibili per altri e non per voi”, ha spiegato Todde.

La presidente ha infine lanciato un appello sulla consapevolezza alimentare. “Un cibo non vale l’altro, e dobbiamo investire perché questo messaggio arrivi alle persone. Quello che si produce qui è cibo sano, che significa maggiore aspettativa di vita e meno patologie. Oggi nella grande distribuzione il prezzo basso diventa un’esca, ma quello che si risparmia nell’acquisto si finisce per pagarlo in salute”.

La governatrice ha anche sottolineato la partecipazione della Regione alle istituzioni europee per ottenere il riconoscimento delle peculiarità delle isole nelle politiche comunitarie, e l'impegno nel sostenere le imprese sarde durante il processo di trasformazione industriale.

Alla fine della riunione, Todde ha suggerito di istituire un tavolo di discussione per mantenere vivo il dialogo avviato e trasformare i temi emersi in azioni pratiche.