Un incendio divampato nella tarda serata di ieri lungo la SP 34, all’interno di un’azienda agrituristica di Porto Torres, ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivati una squadra del distaccamento cittadino e un’autobotte inviata dalla Sede Centrale per supportare le operazioni di spegnimento.

Le fiamme hanno interessato alcuni locali utilizzati come abitazione dai titolari dell’agriturismo, che sono stati pesantemente danneggiati dal rogo. Nonostante l’estensione dell’incendio e i danni riportati dalla struttura, non si registrano feriti.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.