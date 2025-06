Tragedia sfiorata questa mattina lungo il Lungomare Dante, ad Alghero. Secondo le prime informazioni, un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha sfondato il muretto che delimita l’area esterna del Bar “Il Chiosco”, abbattendo e facendo crollare le pietre nel dehor.

Il crollo ha travolto diverse sedie e tavolini, trascinati dalle macerie. La zona è stata transennata per motivi di sicurezza. Il video dell’accaduto - ripreso pochi istanti dopo l’impatto - sta facendo il giro delle chat WhatsApp.