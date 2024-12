L'Emporio della solidarietà "Braccia tese" di Sassari si prepara per il suo annuale drive-in solidale, un'iniziativa rivolta alla raccolta di generi alimentari e prodotti per l'igiene a beneficio delle persone in difficoltà economica. L'evento si terrà il 21 dicembre presso Piazzale Segni, dalle 9 alle 20, e rappresenta il momento clou di una settimana ricca di eventi denominata il "Natale dell'Emporio".

Le attività sono iniziate ieri mattina, 17 dicembre, con la raccolta di generi alimentari curata dall'ERSU, in collaborazione con le associazioni universitarie studentesche. La giornata di oggi, mercoledì 18 dicembre, sarà dedicata allo spettacolo itinerante che attraverserà diverse piazze della città, con esibizioni di cori e scuole di ballo. Si partirà alle 16:45 da Piazza Mazzotti, con tappe in Piazza Santa Caterina, Piazza Azuni, Piazza Castello per poi ritrovarsi in Piazza d’Italia intorno alle 20.

Un momento di grande importanza sarà il concerto "Joyful & Friends" che si terrà giovedì 19 dicembre alle ore 21 presso all'Ex-Ma.Ter di Sassari, con lo scopo di raccogliere fondi per l'Emporio e sensibilizzare sulla sua preziosa missione sociale. Gruppi e cori si esibiranno insieme alla corale Joyful per sostenere questa causa.

Il 20 dicembre, l'Emporio organizzerà una giornata di donazione del sangue presso il centro trasfusionale del Palazzo Rosa, coinvolgendo la comunità in un gesto di solidarietà.

La settimana di iniziative, patrocinata dal Comune di Sassari, mira a raccogliere fondi e prodotti per sostenere le attività dell'Emporio "Braccia tese" e la sua importante missione a favore delle famiglie bisognose della città. L'invito è rivolto a tutti i cittadini affinché partecipino a questi eventi speciali, contribuendo concretamente alla solidarietà e al rafforzamento di una comunità coesa e solidale.

Come funziona il Market solidale di Sassari, che ridona dignità alle famiglie. Il video

Il market solidale “è un luogo unico, dove le persone non sono fruitori passivi di un servizio, ma i veri protagonisti di un percorso di miglioramento”, ci racconta il fondatore dell’associazione, Mattia Mulas. È proprio lui che ci apre le porte e del market per spiegarci come funziona.