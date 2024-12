Un giovane motociclista si è costituito alla Polizia locale dopo aver investito un'anziana sulle strisce pedonali ad Alghero questa mattina.

Accompagnato dal suo avvocato, ha ammesso di essere stato accecato dal sole e di essere fuggito per il panico. È stato denunciato per omissione di soccorso, ma ha deciso di visitare l'ospedale dove la donna di 91 anni investita è ricoverata per scusarsi personalmente.

Fortunatamente, le condizioni della signora non sono gravi nonostante sia caduta e si sia ferita alla testa.