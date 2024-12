Due carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Sassari sono stati feriti durante la notte quando la loro auto è stata colpita da una Ford Fiesta che aveva ignorato un posto di blocco e si era data alla fuga per le strade del quartiere Monte Rosello.

Il conducente della vettura, un residente di Sassari, è stato arrestato e comparirà davanti al giudice in mattinata. L'incidente è avvenuto intorno alle 2:30, quando la Ford Fiesta ha ignorato l'alt dei carabinieri presso un posto di blocco in via Pascoli.

I militari hanno iniziato un inseguimento e, in via Pavese, la vettura ha colpito la Gazzella dei carabinieri, mettendo fine alla fuga. L'uomo è stato arrestato e i carabinieri sono stati portati al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata per le ferite riportate nell'incidente. I medici hanno prescritto loro diversi giorni di cure. Anche il sospettato ha riportato lievi ferite nello scontro tra i veicoli.