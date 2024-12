Questa mattina, presso il tribunale di Sassari, si terrà l'interrogatorio di garanzia per Dimitri Iacono, il 32enne arrestato dalla Squadra mobile per aver sequestrato, picchiato e minacciato un imprenditore algherese con l'intento di estorcergli 50mila euro. L'interrogatorio del minorenne di 16 anni, complice di Iacono e anch'egli arrestato, è invece previsto per giovedì 19.

Iacono, assistito dall'avvocato Elias Vacca, comparirà davanti al giudice Giuseppe Grotteria e alla procuratrice Enrica Angioi, accusato di sequestro di persona, estorsione aggravata e porto illegale d'armi.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile, guidata dal dirigente Michele Mecca, l'imprenditore sarebbe stato avvicinato dai due malviventi la scorsa settimana, minacciato con una pistola e costretto a salire sulla propria auto e a dirigersi verso Bosa, fermandosi poi in un viottolo rurale dopo pochi chilometri. Qui, sarebbe stato picchiato e colpito alla testa con il calcio della pistola. Dopodiché i rapinatori avrebbero richiesto il pagamento di 50mila euro.

Per dimostrare la serietà delle loro intenzioni, hanno sparato un colpo d'arma da fuoco che ha danneggiato uno dei vetri dell'auto, una Bmw. L'imprenditore, terrorizzato e ferito, ha acconsentito al pagamento, recandosi a casa sua per consegnare loro poco più di 10mila euro, l'unico importo disponibile. I due malviventi sono poi fuggiti, minacciando di tornare se non avessero ricevuto il resto dei soldi entro breve tempo.