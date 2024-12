Non solo un mese ricchissimo di eventi, non solo la magia della notte di Capodanno con i Negramaro. Per inaugurare il 2025, ad Alghero l'attenzione è rivolta agli storici protagonisti della cassa dritta di Radio Deejay - Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta - che festeggeranno i loro 40 anni di carriera l'anno prossimo. Nel lontano 1984, questi pionieri hanno lanciato il celebre format Deejay Time su Radio Deejay, contribuendo a scrivere una pagina indelebile nella storia della musica dance e influenzando significativamente la cultura pop italiana, ancora oggi apprezzata da tre generazioni di appassionati.

Le aspettative sono alte per la serata del 30 dicembre ad Alghero, quando il Piazzale della Pace si trasformerà in una discoteca all'aperto, offrendo un'esperienza musicale coinvolgente in un ambiente sicuro e accogliente, con un'ampia scelta di cibo e bevande grazie ai numerosi chioschi e attività presenti. Il Cap d'Any di Alghero promette due serate imperdibili organizzate dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero, insieme alle agenzie Insula Events e Shining Production, con il supporto della Regione Sardegna - Assessorato al Turismo.

Un programma fitto di eventi musicali, culturali e spettacoli itineranti si snoda lungo un mese, frutto della collaborazione con artisti, associazioni locali, comitati di quartiere e istituzioni. Dalle decorazioni natalizie di Piazza Porta Terra, tra cui il grande albero di Natale realizzato dagli studenti del Liceo Artistico F. Costantino con il flower design di Tonino Serra, agli eventi solidali, alle commedie teatrali e ai concerti in lingua locale, ogni dettaglio è curato per coinvolgere la comunità. Alghero dimostra di essere consapevole delle sue potenzialità socio-culturali, abbracciando proposte innovative per valorizzare il patrimonio locale e le associazioni che lo rappresentano, come sottolineato dal Presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu.

Di seguito gli eventi del cartellone di Cap d'Any 2024-2025 dal 17 al 22 dicembre

Il cartellone di eventi del Cap d’Any 2025 predisposto dalla Fondazione Alghero con l'Amministrazione comunale e il coinvolgimento di numerose associazione e artisti locali continua anche questa settimana con coinvolgenti spettacoli: da Nadal al Mercat per riscoprire le eccellenze del territorio al magico Villaggio di Natale nella Torre di Sulis, passando per gli spettacoli teatrali, il gospel e lo straordinario FestivAlguer.

🗓 MAR 17/12 | ore 15:00⁣

🎄 Tombola col sorriso - Natale a Fertilia⁣

📍 tensostruttura via Pola Fertilia⁣

🗓 MAR 17/12 | dalle ore 16:00⁣

🛍 NADAL AL MERCAT - I sapori dell’isola⁣

📍 Ex Mercato ortofrutticolo⁣

🗓 MAR 17/12 | ore 17:00⁣

🎄 NATALE A SANT'AGOSTINO - Il Villaggio di Natale⁣

📍 Largo Guillot⁣

🗓 MER 18/12 | ore 17:30⁣

📅 Nadal amb els minyons de l'escola – En record de Pasqual Gallo⁣

📍 Cinema Miramare⁣

🗓 MER 18/12 | inaugurazione ore 18:00⁣

🎶 La forma della Musica⁣

📍 Sale espositive Lo Quarter⁣

🗓 MER 18/12 | ore 20:30⁣

📅 Der Boxer Teatri di Prima Necessità⁣

📍 Teatro Civico⁣

🗓 GIO 19/12 | dalle ore 9 alle 21:00⁣

🎄 28° Miracolo di Natale⁣

📍 Chiesa Nostra Signora della Mercede⁣

🗓 GIO 19/12 | ore 10:30⁣

📅 A Christmas Recipe Teatri di Prima Necessità⁣

📍 Teatro Civico⁣

🗓 GIO 19/12 | dalle ore 16 alle ore 18:00⁣

📅 Officina Oceanografica sentimentale - XXII Festivalguer⁣

📍 Giardini G. Manno⁣

🗓 GIO 19/12 | dalle ore 18:00⁣

📅 Cin Cin al centro⁣

📍 negozi del CCN Al Centro Storico⁣

🗓 GIO 19/12 | ore 18,00 e ore 21:00⁣

📅 MARQUIS DOLFORD & THE CAPITAL GOSPEL GROUP⁣

📍 Teatro Civico⁣

🗓 GIO 19/12 | dalle ore 19:00⁣

📅 Cantant per l’Alguer Vella⁣

📍 itinerante centro storico⁣

🗓 VEN 20/12 | dalle ore 16 alle ore 18⁣

📅 Officina Oceanografica sentimentale - XXII Festivalguer⁣

📍 Giardini G. Manno⁣

🗓 VEN 20/12 | dalle ore 16:00⁣

📅 NATALE AL MERCATO⁣

📍 Ex Mercato ortofrutticolo⁣

🗓 VEN 20/12 | ore 17:00⁣

📅 Nadal en Polifonia⁣

📍 Casa di Riposo Sant’Agostino⁣

🗓 VEN 20/12 | ore 20:30⁣

📅 Leggero, leggerissimo, praticamente senza peso Rassegna “Felice chi è diverso”⁣

📍 Teatro Civico⁣

🗓 SAB 21/12 | dalle ore 10:00⁣

📅 NATALE AL MERCATO⁣

📍 Ex Mercato ortofrutticolo⁣

🗓 SAB 21/12 | dalle ore 11 alle ore 12:30⁣

📅 Officina Oceanografica sentimentale - XXII Festivalguer⁣

📍 Giardini G. Manno⁣

🗓 SAB 21/12 | dalle ore 11:30⁣

🛍 NADAL AL MERCAT - Natale di grano, tradizioni, gusto e ricchezze della terra⁣

📍 Mercato Civico Pietraia⁣

🗓 SAB 21/12 | dalle ore 15 alle ore 20:30⁣

🎄 Natale a Fertilia⁣

📍 tensostruttura via Pola Fertilia⁣

🗓 SAB 21/12 | ore 15:30⁣

🎄 La Focaccia di Babbo Natale⁣

📍 Alguer Hall⁣

🗓 SAB 21/12 | dalle ore 16:00⁣

📅 Tigri Baseball⁣

📍 via Kennedy (Largo san Francesco)⁣

🗓 SAB 21/12 | ore 17:00⁣

📅 Dicembre in musica⁣

📍 itinerante centro storico

🗓 SAB 21/12 | ore 19:00⁣

📅 Cants del Llum⁣

📍 Chiesa della Natività della Santa Vergine Maria (Santa Maria La Palma)⁣

🗓 SAB 21/12 | ore 21,00⁣

📅 Dopo-festival della Canzone Algherese⁣

📍 Teatro Civico⁣

🗓 DOM 22/12 | dalle ore 10 alle ore 20:30⁣

🎄 Natale a Fertilia⁣

📍 tensostruttura via Pola Fertilia⁣

🗓 DOM 22/12 | dalle ore 11:30⁣

🛍 NADAL AL MERCAT - Natale al mercato⁣

📍 Mercato Civico Pietraia⁣

🗓 DOM 22/12 | ore 12:00⁣

📅 Mauro Uselli DUO⁣

📍 Alguer Hall⁣

🗓 DOM 22/12 | dalle ore 16:00⁣

📅 NATALE AL MERCATO⁣

📍 Ex Mercato ortofrutticolo⁣

🗓 DOM 22/12 | ore 16:30⁣

📅 La Bellezza di un frammento⁣

📍 Sala Mosaico | MŪSA Museo Archeologico⁣

🗓 DOM 22/12 | dalle ore 18:00⁣

🎶 Musica dai balconi⁣

📍 Piazza Porta Terra | Piazza Municipio | Largo San Francesco | Piazza Civica