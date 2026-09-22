Sono in corso i lavori di Enas per riparare il guasto che ha interessato un tratto dell’Acquedotto Coghinas 2, nel territorio di Castelsardo. La condotta fornisce acqua grezza ai potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale, che serve Sassari, Porto Torres e Stintino, e di Monte Agnese, al servizio di Alghero.

Per consentire gli interventi è stata sospesa l’erogazione dalle 15 di oggi alle 8 di domani anche nei quartieri sassaresi di Predda Niedda e Li Punti. Abbanoa ha attivato una task force e mantiene i contatti con sindaci e strutture sensibili. Gli operatori di rete effettueranno le manovre necessarie, mentre i tecnici degli impianti gestiranno la sospensione e il successivo riavvio della produzione di acqua potabile.

A Sassari resta confermata la chiusura dalle 15 alle 8 nei quartieri serviti esclusivamente da Truncu Reale attraverso Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna. Dalle 22 alle 8 stop invece nelle zone servite dal serbatoio di via Milano.

A Porto Torres l’erogazione sarà garantita dai pozzi di Li Pidriazzi. A Stintino sono previste possibili interruzioni e cali di pressione nel Centro, mentre Pozzo San Nicola e Agro resteranno senza acqua dalle 15 alle 9; un’autobotte sarà disponibile in piazza Centrale dalle 9.

Ad Alghero il potabilizzatore di Monte Agnese sarà alimentato tramite la Traversa La Crucca. Il ripristino potrà richiedere 2-3 ore in più per alcune utenze. Eventuali guasti possono essere segnalati allo 800.022.040, attivo 24 ore su 24. Alla ripresa l’acqua potrebbe risultare temporaneamente torbida.