I Carabinieri della Stazione locale e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Porto Torres hanno scongiurato il tentativo di suicidio di una giovane, intervenendo venerdì 26 settembre presso la sua abitazione nel centro città.

La chiamata è giunta alla centrale operativa da un’amica preoccupata per i messaggi ricevuti dalla ragazza, che minacciava di ferirsi al collo con un coltello, probabilmente a seguito di una discussione con un conoscente. Giunti sul posto, i militari hanno valutato l’urgenza della situazione ma, trovando l’ingresso principale bloccato, hanno individuato una finestra al piano terra come via d’accesso.

Un primo carabiniere si è introdotto nell’abitazione, stabilendo contatto visivo con la giovane, distesa sul letto e con il coltello alla gola, minacciando di togliersi la vita se qualcuno si fosse avvicinato. Successivamente la porta è stata aperta per far entrare gli altri colleghi, che, con pazienza e abilità, hanno convinto la ragazza a lasciarsi disarmare e l’hanno messa in sicurezza.

Al termine dell’intervento, la giovane è stata affidata al personale sanitario e accompagnata all’ospedale di Sassari per le cure del caso. L’episodio evidenzia la prontezza e la competenza dei Carabinieri nell’affrontare situazioni di emergenza delicate, tutelando la vita delle persone in pericolo.