Un giovane è stato denunciato a Sassari dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto è avvenuto nella mattinata del 12 aprile, quando gli agenti della Sezione Volanti lo hanno sorpreso, insieme a un altro ragazzo, mentre era intento a confezionare uno “spinello”.

Durante il controllo, entrambi sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Uno dei due, in particolare, deteneva anche una somma di denaro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Da qui è scattata la perquisizione personale e domiciliare: all’interno dell’abitazione del giovane gli agenti hanno trovato ulteriori 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il giovane è stato accompagnato in Questura dove, dopo le formalità di rito, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per l’altro ragazzo, trattandosi di possesso per uso personale, è scattata invece la segnalazione all’Autorità Amministrativa.