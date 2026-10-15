Le stelle del Teatro alla Scala tornano a Sassari per la quarta edizione del Gala della Danza, in programma sabato 24 ottobre alle 20:45 al Teatro Verdi. L’evento, organizzato dall’associazione Arabesque diretta da Maria Grazia Deliperi, porterà sul palco interpreti del balletto classico e della danza contemporanea.

«L’obiettivo è quello di consentire anche al nostro pubblico cittadino di conoscere la danza ai suoi più alti livelli e di offrire ai giovani, che vogliono affacciarsi a questa arte oppure che già frequentano le scuole, un esempio di disciplina e risultati di grande valore», spiegano Deliperi e Francesca Cabizza, direttrici artistiche di Arabesque.

Tra i protagonisti ci saranno i primi ballerini Martina Arduino e Marco Agostino, i solisti Camilla Cerulli e Domenico Di Cristo, oltre ai componenti del corpo di ballo Rebecca Luca, Francesco Mascia e Alessandro Francesconi. A condurre la serata sarà Daniele Coni.

Accanto allo spettacolo, anche quest’anno è prevista una masterclass di due giornate con Deborah Gismondi, docente del CFA AIDA e del Russian Ballet College e solista della Scala. Le lezioni saranno organizzate in base all’età e al livello dei partecipanti. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 333 4867162 o scrivere ad arabesquedanza18@gmail.com.

I biglietti, a posto unico numerato, costano 30 euro, prevendita inclusa, con tariffa ridotta a 20 euro per le scuole di danza. La prevendita è disponibile al botteghino del Teatro Verdi, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20. È possibile utilizzare Carta del docente e Carta Cultura, esclusivamente per gli acquisti in presenza.

L’iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna.