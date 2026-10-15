In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi 2026, che si celebra il 20 ottobre, l'ASL 3 di Nuoro partecipa all'(H) Open Day dedicato alla salute delle ossa.

Il messaggio “AMA LE TUE OSSA. Proteggi il tuo futuro. Non farti rompere dall’osteoporosi” è l'inno con cui FEDIOS – Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro – commemora l'evento.

Il 20 ottobre, presso l'Ambulatorio per lo studio delle Malattie Osteometaboliche e il Servizio di densitometria ossea, situato all'11° piano - Unità Operativa Geriatria del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro, si terrà come consuetudine un'opportunità di screening gratuita aperta a tutti coloro che non hanno mai effettuato una valutazione della qualità dell'osso tramite Dexa (MOC).

L'intento di questa iniziativa è quello di favorire la prevenzione, la diagnosi precoce e la sensibilizzazione su una condizione spesso asintomatica ma di grande impatto sulla qualità della vita, specialmente nella fascia di età oltre i 50 anni.

Durante la giornata, i pazienti scelti saranno sottoposti a valutazioni strumentali mediante esame ultrasonografico e a visite specialistiche condotte dagli esperti dell'Ambulatorio Osteometabolico.

Criteri di selezione per l'accesso allo screening gratuito:

Le persone idonee a partecipare allo screening includono coloro che non hanno mai effettuato una MOC/Dexa e che appartengono a determinate categorie, come donne in menopausa di età superiore ai 50 anni, donne in menopausa iatrogena, uomini di età superiore ai 50 anni, individui in terapia con corticosteroidi o con antagonisti LHRH o GnRH, pazienti affetti da patologie oncologiche o immunologiche, e coloro che hanno subito fratture da fragilità o fratture vertebrali in passato.

È necessario prenotarsi in anticipo per partecipare all'evento, poiché i posti sono limitati. Per prenotare, è possibile contattare il numero 0784 240491 nelle seguenti date: Venerdì 16 ottobre e lunedì 19 ottobre, dalle ore 12:00 alle ore 14:00. Si raccomanda di portare con sé eventuali documenti clinici precedenti durante la visita.