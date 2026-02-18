Terrore durante la notte appena trascorsa a Bono, dove un incendio divampato in un appartamento di via Fara ha messo in pericolo 3 persone. L’allarme è scattato alle 3:15 del mattino, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi all’interno dell’abitazione, con il concreto rischio di conseguenze ben più gravi.

L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco si è rivelato decisivo: il rogo è stato domato prima che potesse raggiungere il tubo del gas e una bombola di GPL presente nell’appartamento, evitando così una possibile esplosione e danni irreversibili all’edificio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio avrebbe avuto origine dagli elettrodomestici della cucina, ipotesi ancora in fase di accertamento.

Gli occupanti dell’abitazione sono fortunatamente riusciti a mettersi in salvo autonomamente prima che la situazione degenerasse. I tre sono stati poi presi in carico dal personale sanitario intervenuto sul posto per le verifiche del caso.

Una volta domate le fiamme, i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, chiudendo l’impianto del gas e avviando le operazioni di bonifica per eliminare ogni residuo di pericolo.

Presenti sul luogo anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.