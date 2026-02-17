Durante il pomeriggio di oggi, martedì 17 febbraio, a Perdasdefogu, i Vigili del fuoco di Tortolì sono intervenuti per rimuovere la croce che svettava sulla torre campanaria della chiesa di San Pietro, sradicata dai forti venti dei giorni scorsi.

Grazie all’ausilio di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) e dell’autoscala arrivata dal Comando di Nuoro, il personale dei vigili del fuoco ha effettuato la temporanea rimozione della croce, evitando che cadesse sulla piazza sottostante e mettendo in sicurezza l’area.

Un intervento tempestivo e spettacolare, che ha permesso di salvaguardare sia il monumento storico sia la sicurezza dei cittadini, dimostrando ancora una volta la prontezza e la professionalità dei vigili del fuoco locali.