A Sassari si è aperto oggi, martedì 11 novembre, il processo in Corte d'Assise che vede imputati per l'omicidio di Miguel Nagel Paez tre persone di Olbia.

La vittima, Miguel Nagel Paez, ex cuoco argentino di 69 anni, è deceduta in seguito alle ferite subite dopo un brutale pestaggio avvenuto nella sua abitazione il 3 febbraio del 2024. La richiesta di perizia psichiatrica per uno degli accusati è stata respinta dalla Corte, mentre altre questioni sollevate dalla difesa saranno discusse nell'udienza successiva programmata per il 25 novembre.

Gli avvocati difensori sono Cristina Cherchi, Adriano Catte e Maria Eleonora Bianco. Attualmente, due degli imputati si trovano in carcere, mentre il terzo è agli arresti domiciliari su disposizione della penalista Cherchi.

Secondo l'accusa presentata dalla pm Noemi Mancini, Paez sarebbe stato rapinato da uno degli accusati e altri complici non identificati il 23 gennaio 2024, seguito da un violento raid il 3 febbraio che ha portato alla sua morte. Dopo mesi di indagini, i Carabinieri di Olbia sono riusciti a individuare i tre accusati.