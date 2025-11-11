PHOTO
Incidente intorno alle 10:00 della mattina di oggi, sulla SS 131 al km 33, poco prima del bivio per Orotelli, dove una donna residente a Nuoro, per motivi ancora da chiarire, è uscita di strada, ribaltandosi e finendo al centro della carreggiata.
Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Nuoro, i quali hanno prontamente garantito la sicurezza dell'area circostante, occupandosi dell'auto coinvolta e della strada stessa.
In supporto, sono giunte sul luogo dell'incidente due pattuglie della polizia stradale di Nuoro e due ambulanze della stessa città.