Due distinti incidenti stradali si sono verificati nel pomeriggio di oggi nei territori di Sassari e Sorso, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi sanitari.

Il primo sinistro è avvenuto intorno alle 16 a Predda Niedda, dove due auto si sono scontrate all’intersezione di una strada per cause ancora da accertare. I conducenti, unici occupanti dei veicoli, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza le vetture e l’area interessata, mentre sul posto sono intervenute due ambulanze e una pattuglia della Polizia Locale.

Poco dopo, un secondo incidente si è verificato sull’incrocio della SP81, in via Marina a Sorso, dove due vetture si sono scontrate. Nell’utilitaria erano presenti due persone, mentre l'altra auto trasportava quattro adulti e due bambini. A seguito dell’impatto, due adulti e i due bambini sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti medici.