Non si placano le fiamme in Sardegna, dove oggi sono stati segnalati ben 21 incendi in diverse aree del territorio regionale. Cinque di questi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale antincendio. Tra i territori maggiormente colpiti, quelli del Sud Sardegna e del Nuorese.

Uno dei focolai più estesi si è sviluppato nelle campagne di Nurri, in località Grutta Sutta Scracca. Le fiamme, che hanno interessato circa tre ettari di superficie boscata, sono state domate grazie all’intervento del Corpo forestale della stazione di Isili, con il supporto di due elicotteri decollati dalle basi CFVA di Villasalto e Fenosu (con l’impiego del Super Puma). Sul posto anche squadre dell’Agenzia Forestas di Isili e Villanovatulo, oltre ai volontari locali.

Un altro incendio boschivo ha colpito l’agro del Comune di Orroli, in località Case Mottaiola, bruciando circa un ettaro di superficie forestale. A intervenire il Corpo forestale di Escalaplano, supportato da elicotteri delle basi CFVA di San Cosimo e Sorgono e da una squadra comunale.

Sempre in provincia di Nuoro, un incendio si è sviluppato nelle campagne di Ovodda, in località Su Norile. In questo caso, le fiamme hanno interessato circa mezzo ettaro di bosco. L’intervento è stato coordinato dalla stazione forestale di Tonara, con l’appoggio aereo dalla base di Sorgono.

Nel territorio di Selegas, in località Pranu Murtas, le fiamme hanno colpito aree di seminativi e incolti. Sono intervenuti gli elicotteri CFVA di Villasalto e Sorgono, il Corpo forestale di Senorbì, le squadre Forestas del cantiere locale e i volontari di Senorbì e Sant’Andrea Frius.

È invece ancora in corso un incendio rurale nelle campagne di Ussana, in località Is Carraxius. Il rogo, che sta interessando anche in questo caso seminativi e terreni incolti, è sotto il monitoraggio del Corpo forestale di Dolianova e dell’elicottero CFVA di Villasalto. A supporto anche due squadre di volontari provenienti da San Sperate e Sant’Andrea Frius, oltre ai Barracelli di Ussana.