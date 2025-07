Attimi di violenza a Padru, dove un giovane di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di percosse nei confronti delle due figlie minorenni e resistenza a pubblico ufficiale.

A dare l’allarme è stata la compagna del ragazzo, che ha chiamato i militari mentre lui, secondo quanto riferito, si accaniva sulle bambine. All’arrivo dei carabinieri, la situazione sarebbe ulteriormente degenerata: il 29enne si sarebbe scagliato contro di loro, costringendoli a usare il taser per immobilizzarlo e procedere con l’arresto.

Questa mattina il 29enne, difeso dall’avvocato Gianluigi Poddighe, è comparso davanti al giudice Paolo Bulla per il rito direttissimo. Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, ma il giudice ha accolto la richiesta della difesa, disponendo per l’indagato la misura dell’obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri.