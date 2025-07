Nel primo pomeriggio di oggi una rapina è avvenuto a Monserrato, dove un uomo con il volto parzialmente travisato ha fatto irruzione all’interno di una farmacia in via San Lorenzo, minacciando il personale con una pistola e impossessandosi dell’incasso prima di darsi alla fuga a bordo di uno scooter.

L’immediata segnalazione giunta alla Centrale Operativa dei Carabinieri ha attivato una rapidissima risposta: i militari delle Stazioni di Sestu e Monserrato si sono subito messi sulle tracce del rapinatore. Grazie a un’accurata analisi delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, sia pubblici che privati, e alle testimonianze raccolte sul posto, l’uomo è stato identificato in poche ore.

Si tratterebbe di un 45enne del luogo, già sottoposto alla detenzione domiciliare, che avrebbe agito in evidente violazione della misura cautelare. La successiva perquisizione domiciliare avrebbe permesso ai Carabinieri di sequestrare la pistola scacciacani utilizzata per la rapina, priva del tappo rosso, e il motorino usato per la fuga.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata e per evasione, e trasferito presso il carcere di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.